Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутат Владимир Денисов ушел из «Единой России» в «Справедливую»

Сегодня депутат Владимир Денисов вошел в состав фракции «Справедливая Россия» в ярославской облдуме. «Ъ-Ярославль» сообщал, что 29 мая фракция «Единая Россия» проголосовала за исключение из своего состава господина Денисова по его собственному желанию. По словам председателя фракции «Справедливая Россия» Сергея Хабибулина, переговоры с Владимиром Денисовым длились несколько месяцев. Окончательное решение депутат принял после завершения предварительного голосования «Единой России», в котором господин Денисов уступил Валентину Журавлеву.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Владимира попросили пойти на праймериз, а на самом деле работала «Единая Россия» в пользу другого человека, Журавлева. Для Владимира это было последней каплей, и он сказал, что так нельзя поступать. Мы его готовы выдвинуть, если он пойдет в областную думу на очередных выборах осенью»,— сказал господин Хабибулин.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее в фракцию «Справедливая Россия» перешел из КПРФ депутат областной думы Шакир Абдуллаев.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...