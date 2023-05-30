Депутат Владимир Денисов ушел из «Единой России» в «Справедливую»

Сегодня депутат Владимир Денисов вошел в состав фракции «Справедливая Россия» в ярославской облдуме. «Ъ-Ярославль» сообщал, что 29 мая фракция «Единая Россия» проголосовала за исключение из своего состава господина Денисова по его собственному желанию. По словам председателя фракции «Справедливая Россия» Сергея Хабибулина, переговоры с Владимиром Денисовым длились несколько месяцев. Окончательное решение депутат принял после завершения предварительного голосования «Единой России», в котором господин Денисов уступил Валентину Журавлеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Владимира попросили пойти на праймериз, а на самом деле работала «Единая Россия» в пользу другого человека, Журавлева. Для Владимира это было последней каплей, и он сказал, что так нельзя поступать. Мы его готовы выдвинуть, если он пойдет в областную думу на очередных выборах осенью»,— сказал господин Хабибулин.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее в фракцию «Справедливая Россия» перешел из КПРФ депутат областной думы Шакир Абдуллаев.

Алла Чижова