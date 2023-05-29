В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за некачественного ремонта дороги

В Ярославле после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту некачественного ремонта дороги. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

В прокуратуре рассказали, что в мае 2020 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля заключило с подрядчиком контракт на ремонт дороги на 130 млн руб. Однако подрядная организация выполнила ремонт с нарушениями технологии укладки асфальта. Асфальтобетонная смесь, которая была произведена на заводе подрядчика, не соответствовала требованиям ГОСТ, а тип примененного асфальта – условиям контракта и проектно-сметной документации, «что привело к нарушению гарантийных сроков эксплуатации и разрушению дорожного покрытия».

«В настоящее время правоохранительными органами проводятся обысковые мероприятия и иные следственные действия по месту нахождения структурных подразделений и руководства компании-подрядчика на территории Ярославской и Московской областей»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова