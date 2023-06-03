В Ярославль поступит первый трамвай в рамках концессии

До 11 июня в Ярославль прибудет первый трамвай в рамках концессионного соглашения между правительством региона и ООО «Мовиста регионы Ярославль». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборка трамвая для Ярославля

Фото: Правительство Ярославской области Сборка трамвая для Ярославля

Фото: Правительство Ярославской области

Трамвай модели 71-911ЕМ «Львенок» будет собран на производственной площадке «ПК Транспортные системы» и передан концессионером правительству Ярославской области. После проведения пуско-наладочных работ он выйдет на линию (сейчас эксплуатацией трамвая занимается принадлежащее мэрии АО «Яргорэлектротранс»).

До конца 2023 года в Ярославль прибудут еще четыре новых трамвая. Как сообщал «Ъ-Ярославль», в рамках концессии планируется заменить все трамвайные пути (45,3 км) и закупить 47 односекционных низкопольных трамваев. В 2023 году планируется реконструировать 4,6 км путей. Модернизация ярославского трамвая должна завершиться в 2025 году.

Антон Голицын