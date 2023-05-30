Экс-мэр Рыбинска заявил о намерении продолжить борьбу за депутатский мандат

Бывший мэр Рыбинска, генеральный директор АО «НИИ парашютостроения» Денис Добряков, проигравший на предварительном голосовании «Единой России», намерен участвовать в выборах в Ярославскую областную думу. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальная страница Дениса Добрякова Фото: Официальная страница Дениса Добрякова

«Борьбу за право представлять интересы моего родного города в Ярославской областной Думе продолжу. Из «Единой России» выходить не буду. Наоборот, считаю, что нужно поднимать рейтинг партии и своими делами доказывать, что «Единая Россия» — ведущая политическая сила страны»,— написал Денис Добряков.

Также господин Добряков высказал мнение, что на бюджетников в ходе праймериз «оказывалось давление», а также использовались «незаконная агитация, принуждение избирателей, черные технологии для запугивания и обмана людей». Бывший мэр сообщил, что центральный исполком партии проведет проверку предварительного голосования в Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Денис Добряков в ходе предварительного голосования занял третье место в одномандатном округе № 17 и набрал 881 голос. Господина Добрякова опередили начальник управления по социальным программам ПАО «ОДК-САТУРН», депутат муниципального совета Рыбинска Александр Соколов и генеральный директор ООО «Рыбинская дорожно-строительная компания» Руслан Полкуев.

Алла Чижова