Защита обжаловала арест фигурантов дела о взятках в ярославском дептрансе

Адвокаты бывшего директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, заместителя директора ГКУ «Организатор перевозок» Олега Ивановского и гендиректора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова подали апелляционные жалобы на меру пресечения, избранную Кировским судом Ярославля в виде ареста на два месяца. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господа Черемных и Ивановский, а также директор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев обвиняются в получении взятки в размере 1,6 млн руб. с использованием служебного положения. Взяткодателем следствие считает господина Советникова. По версии обвинения, деньги передавались за заключение госконтрактов и беспрепятственную работу ООО «Транспорт Ярославии». Подробнее о деле Черемных в материале «Ъ-Ярославль» — «Приехали».

Алла Чижова