На ярославском предприятии все поголовье кур планируется уничтожить до 5 июня

На территории ООО «Птицефабрика "Романовская"» Тутаевского района Ярославской области утилизировано 42% поголовья птицы, что составляет около 330 тыс. голов от планируемых к уничтожению 800 тыс., сообщили в администрации района. Птицу, в том числе изъятую у домашних хозяйств, сжигают на территории фабрики и на участках рядом с ней, уточнили в региональном департаменте ветеринарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Тутаевского района Фото: администрация Тутаевского района

«Сжигание производится на земельном участке под открытом небом в траншеях и печах до образования зольного остатка. Жителей ближайших населенных пунктов просят сохранять спокойствие, ситуация контролируется Роспотребнадзором. Завершение работ планируется в срок до 5 июня»,— сообщили в администрации.

Заместитель директора департамента ветеринарии Ярославской области Сергей Саблин сообщил «Ъ-Ярославль», что администрация Тутаевского района выделила «Птицефабрике «Романовская» два земельных участка для сжигания птицы, которые прилегают непосредственно к птицефабрике.

«Сжигание происходит под контролем служб МЧС и областной пожарной охраны. Все соответствует ветеринарным правилам перемещения, хранения и утилизации биологических отходов»,— дополнил господин Саблин.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что правительство Ярославской области ввело режим «чрезвычайная ситуация» из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Романовская» в Тутаевском районе. По решению областных властей все поголовье птицы на фабрике будет уничтожено (около 800 тыс. кур). Также уничтожению подлежит и птица в домашних хозяйства в радиусе 10 км от очага.

Алла Чижова