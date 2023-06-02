Глэмпинг «Точка Немо» признал претензии прокуратуры в суде

Яхтенный глэмпинг-парк «Точка Немо» признал вину в незаконной эксплуатации базы для стоянки маломерных судов. Позиция глэмпинг-парка приводится в решении Некрасовского районного суда. «Ъ-Ярославль» сообщал, что по иску Ярославской транспортной прокуратуры эксплуатация стоянки судов запрещена. Глэмпинг должен в течение полугода исправить выявленные нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Ярославль» Фото: «Ъ-Ярославль»

Согласно постановлению Некрасовского суда, яхтенный глэмпинг-парк не стоит на учете в МЧС, а также не имеет разрешительных документов на право пользования акваторией поверхностных водных объектов. На территории базы-стоянки отсутствуют средства тушения пожара, не обеспечена максимальная нагрузка для настилов на причалах, нет стенда с наглядными материалами по обеспечению безопасности на водных объектах, не ведутся журналы учета приписного флота базы-стоянки, судовладельцев не информируют о гидрометеорологической и навигационной обстановке, не организуется выпуск и возвращение судов на базу. Данные нарушения создают угрозу безопасности людей.

«В судебном заседании ответчик не возражает против удовлетворения исковых требований, на данный момент указанные в иске объекты акватории ответчиком не используются»,— говорится в решении суда.

Суд удовлетворил исковые заявления и постановил исправить выявленные нарушения в течении полугода после вступления решения в силу. При этом суд запретил эксплуатировать базу-стоянку до ее регистрации в МЧС. Решение суда, принятое 12 апреля, можно было обжаловать в течение месяца. По данным на 1 июня, стоянка судов на базе глэмпинга продолжалась. Портал «ЯрНьюс» сообщает, что изменений в работе глэмпинга не произошло.

Алла Чижова