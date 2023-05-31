В Ярославле водитель троллейбуса погиб после конфликта с пассажиром

В Ярославле вечером 30 мая водитель троллейбуса №5 скончался после конфликта с пассажиром. Об этом сообщил портал Yarnews со ссылкой на генерального директора АО «ПАТП-1» (управляющая организация «Яргорэлектротранса») Дениса Пырлога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Троллейбус в Ярославле

Фото: Яргорэлектротранс Троллейбус в Ярославле

Фото: Яргорэлектротранс

Инцидент произошел на остановке «Ярославль Главный». По словам господина Пырлога, в салон троллейбуса №5 сел пассажир, который вел себя неадекватно и разбил ногой стеклянную дверь троллейбуса.

«Водитель попытался воспрепятствовать его уходу, он его держал. Были ли удары, потасовка со стороны пассажира — пока сказать не могу. Боюсь ввести в заблуждение. Точного диагноза, что случилось с водителем, пока нет. Либо пассажир нанес удары, несовместимые с жизнью, либо от стресса что-то стало со здоровьем»,— рассказал Денис Пырлог.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 29 мая в Ярославле рейсовый автобус выехал с проезжей части и врезался в дерево, водитель был госпитализирован.

Антон Голицын