В Ярославле перевозчик нарушил условия госконтракта

Прокуратура Красноперекопского района Ярославля внесла руководству ООО «Первая пассажирская компания» представление об устранении нарушений, заключающихся в невыпуске достаточного количества транспорта на линию, а областная прокуратура внесла представление врио главы регионального департамента транспорта в связи с ненадлежащим контролем за исполнением государственных контрактов. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

Региональная прокуратура провела проверку о неисполнении «Первой пассажирской компании» обязательств по госконтракту о пассажирских перевозках. Установлено, что у перевозчика нет достаточного количества транспорта, необходимого для исполнения контракта. Фактически на линию выходит в два раза меньше транспорта от норматива, что вызывает жалобы жителей города.

Также нарушением условий контракта стало то, что транспорт перевозчика не в полном объеме укомплектован внутрисалонным информационным табло и датчиками системы пассажиропотока, часть транспортных средств не оснащена системой «Антисон».

«Учитывая, что размер штрафов, предусмотренный условиями контракта (1 000 рублей за каждый факт неисполнения подрядчиком обязательств), несоизмерим с последствиями от невыпуска на линию необходимого количества транспортных средств, прокуратурой области решается вопрос о возбуждении в отношении ООО «Первая пассажирская компания» дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом)»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова