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Прокуратура проверит «Первую пассажирскую компанию» после ДТП с автобусом

Ярославская прокуратура организовала проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом на проспекте Октября, в результате которого был госпитализирован водитель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: Антон Голицын

Фото: Антон Голицын

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению сотрудниками ГИБДД требований законодательства при проведении административного расследования, а также вопросам охраны труда водителей автотранспортного предприятия. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль»,— говорится в сообщении прокуратуры.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сегодня на проспекте Октября автобус маршрута №12 врезался в ограждение и дерево. Пассажиры автобуса не пострадали, а водитель был госпитализирован. Перевозчиком является «Первая пассажирская компания».

Алла Чижова

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