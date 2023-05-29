Прокуратура проверит «Первую пассажирскую компанию» после ДТП с автобусом

Ярославская прокуратура организовала проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом на проспекте Октября, в результате которого был госпитализирован водитель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению сотрудниками ГИБДД требований законодательства при проведении административного расследования, а также вопросам охраны труда водителей автотранспортного предприятия. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль»,— говорится в сообщении прокуратуры.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сегодня на проспекте Октября автобус маршрута №12 врезался в ограждение и дерево. Пассажиры автобуса не пострадали, а водитель был госпитализирован. Перевозчиком является «Первая пассажирская компания».

Алла Чижова