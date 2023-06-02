Институт русского языка посчитал название «Яавтобус» окказионализмом

Институт русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук (ИРЯ РАН) не смог дать оценку нормативному статусу наименования «Яавтобус». Ответ института приводит ярославский блогер Алексей Яковлев в телеграм-канале «Дядя Леша». Господин Яковлев направил запрос в институт, так как посчитал новый бренд ярославского общественного транспорта противоречащим нормам русского языка. Институт дал развернутый ответ на обращение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Яавтобус" в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области "Яавтобус" в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

«Приведенное Вами наименование является окказиональным словом. Как указано в энциклопедии «Русский язык» (2020) под общей редакцией академика А.М. Молдована, окказиональные слова создаются на базе продуктивных/непродуктивных моделей из имеющегося в структуре языка материала вопреки сложившейся литературной норме. В связи с этим едва ли возможно ответить на Ваш вопрос, насколько грамотно такое языковое образование. Процесс образования окказиональных слов, в том числе названий брендов, не подчиняется правилам русского литературного языка и не регламентируется нормативными лингвистическими пособиями»,— ответил сотрудник отдела культуры русской речи ИРЯ РАН Евгений Базаров.

Окказионализмом в лингвистике называется индивидуально-авторский неологизм, использующийся как средство художественной выразительности или языковой игры.

Как сообщал «Ъ-Ярославль» в ходе модернизации общественного транспорта в Ярославле в апреле-мае 2023 года все автобусы были заменены на новые, оформленные в едином стиле. На борту каждой машины находится надпись «Яавтобус».

Антон Голицын