Владельцы кафе и магазинов на М-8 обратились к президенту

12 владельцев объектов дорожного сервиса на трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в сохранении их бизнеса, сообщили «Ъ-Ярославль» в аппарате регионального уполномоченного по правам предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трасса М-8

Фото: Правительство Ярославской области Трасса М-8

Фото: Правительство Ярославской области

Авторы обращения говорят, что деятельность порядка 40 кафе и магазинов находится под угрозой в связи с невозможностью исполнения требований федерального закона N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах». Закон обязывает собственников за свой счет оборудовать съезды к федеральным автодорогам переходно-скоростными полосами и содержать их в дальнейшем. В случае неисполнения доступ автотранспорта с трассы к объектам-нарушителям будет перекрыт.

По предварительным подсчетам затраты на выполнение этих требований составят порядка 15 млн рублей для объектов, расположенных в населенных пунктах, и 30 млн – для объектов за их пределами. Авторы пишут, что такие суммы подчас превышают рыночную стоимость самих объектов придорожного сервиса.

«Мы являемся добросовестными налогоплательщиками, создаем рабочие места, но сегодня вынуждены будем прекратить свою деятельность, в то время как со стороны Правительства РФ звучат громкие заявления о необходимости создания благоприятных условий для развития малого бизнеса и его поддержке. Пока сложившаяся ситуация свидетельствует об обратном»,— говорится в обращении.

Ранее с просьбой о помощи владельцы кафе и магазинов на трассе М-8 обращались в адрес правительства Ярославской области и регионального бизнес-омбудсмена Альфира Бакирова.

«Был разработан законопроект, который позволит освободить малый бизнес от расходов по содержанию автодороги. Еще в декабре 2022-го областная дума проголосовала за его внесение в Госдуму в качестве законодательной инициативы. Однако прошло полгода, и он до сих пор никуда не направлен – по регламенту для этого требуется заключение Правительства РФ, а оно так и не получено», - рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров.

Уполномоченный обратился в суд, но решение по иску пока не вынесено. К господину Бакирову обратилась хозяйка кафе в Переславле, сообщившая, что на дороге уже устанавливают ограждение, которое перекроет доступ клиентам, сотрудникам и владельцам. В 2022 году удалось добиться полугодовой отсрочки для предпринимателей. Но сама проблема не решена, поэтому предприниматели решили обратиться к президенту.

Антон Голицын