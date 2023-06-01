Ярославскую областную детскую больницу возглавила Наталья Олендарь

1 июня в Ярославской областной детской клинической больнице сменился руководитель, сообщили «Ъ-Ярославль» в департаменте здравоохранения и фармации региона. Директор больницы Наталья Кравчук возглавила региональное отделение фонда «Защитники Отечества». На ее место назначена Наталья Олендарь, ранее работавшая заместителем директора территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт ТФ ОМС Ярославской области Фото: Сайт ТФ ОМС Ярославской области

Наталья Олендарь назначена заместителем главного врача и исполняющим обязанности директора больницы. Впоследствии должность директора будет упразднена, но руководителем медучреждения будет госпожа Олендарь.

Наталья Олендарь ранее работала начальником отдела помощи семьи и детям департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. Она является кандидатом медицинских наук.

Антон Голицын