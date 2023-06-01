Ярославскую областную детскую больницу возглавила Наталья Олендарь

1 июня в Ярославской областной детской клинической больнице сменился руководитель, сообщили «Ъ-Ярославль» в департаменте здравоохранения и фармации региона. Директор больницы Наталья Кравчук возглавила региональное отделение фонда «Защитники Отечества». На ее место назначена Наталья Олендарь, ранее работавшая заместителем директора территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Фото: Сайт ТФ ОМС Ярославской области
Наталья Олендарь назначена заместителем главного врача и исполняющим обязанности директора больницы. Впоследствии должность директора будет упразднена, но руководителем медучреждения будет госпожа Олендарь.
Наталья Олендарь ранее работала начальником отдела помощи семьи и детям департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. Она является кандидатом медицинских наук.