В Польше арестовали гражданина Украины по подозрению в шпионаже
В Польше арестовали военнослужащего с польским и украинским гражданством по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила военная жандармерия в X.
31-летнего военнослужащего задержали 16 октября в Лодзи. У задержанного — звание рядового запаса. Он обучался в Военно-медицинской академии. Мужчине вменяют п. 2, ст. 130 УК Польши. По ней военнослужащему грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы. По решению суда его заключили под стражу на три месяца.
По данным Rzeczpospolita, арестованного зовут Василий. Академия, в которой он обучался, была учреждена только летом 2026 года. Учебный год там начался со 2 октября. Во время задержания при мужчине были обнаружены несколько мобильных телефонов, пакеты документов, официальные печати, крупная сумма денег и золото.