В Польше арестовали гражданина Украины по подозрению в шпионаже

31-летнего военнослужащего задержали 16 октября в Лодзи. У задержанного — звание рядового запаса. Он обучался в Военно-медицинской академии. Мужчине вменяют п. 2, ст. 130 УК Польши. По ней военнослужащему грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы. По решению суда его заключили под стражу на три месяца.