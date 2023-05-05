Свердловчанам запретили посещать лесопарки

В ряд парковых зон и лесов Свердловской области воспрещен вход с 6 мая, сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шарташский лесопарк

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Шарташский лесопарк

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«С завтрашнего дня для туристов закроются природные парки "Оленьи ручьи ", "Бажовские места" и "Река Чусовая ", Шарташский, Юго-Западный и другие лесные парки региона, заказники, в том числе природно-минералогический заказник Режевской»,— сказано в сообщении.

По данным правительства, ограничение вводится из-за высокой пожароопасности в регионе. Также для профилактики продлевается приостановление сезона весенней охоты до 10 мая. Напомним, об этом ограничении в правительстве сообщили 27 апреля.

Особый противопожарный режим на территории Свердловской области начался с 15 апреля. С начала пожароопасного сезона 2023 года 992 свердловчанина нарушили ограничительные меры.

В лесах Свердловской области из-за пожаров с 5 мая ввели режим чрезвычайной ситуации.

Полина Хабарова

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