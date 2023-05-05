В Асбесте из-за крупных лесных пожаров ввели режим ЧС

В лесах Асбестовского городского округа (Свердловская область) ввели режим ЧС из-за двух крупных пожаров. Об этом сообщается на сайте муниципалитета. Уточняется, что пожары действуют в районе Черного озера у границы Березовского городского округа и в районе линии электропередач за поселком Красноармейский.

В департаменте информационной политики региона сообщили, что общая площадь пожаров оценивается в 120 га. На месте работают 35 человек и 12 единиц техники авиалесоохраны, а также представители местного лесничества. По данным 66.RU, один из очагов лесных пожаров находится возле городского кладбища, часть кладбища горит.

С 15 апреля на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. В Уральском гидрометцентре сообщили, что до 7 мая на территории региона будет сохраняться аномально жаркая температура воздуха, которая на семь градусов выше нормы.

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