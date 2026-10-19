Трамп призвал Зеленского поручить вести переговоры по Украине кому-то другому

«Честно говоря, пора передать ведение переговоров от имени Украины кому-то другому... Возможно, пришло время для того, чтобы Зеленский выставил кого-то другого вести переговоры»,— сказал господин Трамп журналистам. Он добавил, что если бы Владимир Зеленский «его послушал», то Украине удалось бы завершить конфликт на более выгодных условиях. Дональд Трамп также предположил, что украинский президент «не хочет остановить» боевые действия, поскольку он «не сильно помогает этому».