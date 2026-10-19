Трамп призвал Зеленского поручить вести переговоры по Украине кому-то другому
Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора искать замену себе как представителю для переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Об этом он заявил журналистам перед вылетом в Канзас.
«Честно говоря, пора передать ведение переговоров от имени Украины кому-то другому... Возможно, пришло время для того, чтобы Зеленский выставил кого-то другого вести переговоры»,— сказал господин Трамп журналистам. Он добавил, что если бы Владимир Зеленский «его послушал», то Украине удалось бы завершить конфликт на более выгодных условиях. Дональд Трамп также предположил, что украинский президент «не хочет остановить» боевые действия, поскольку он «не сильно помогает этому».
До этого американский президент уже заявлял о том, что Владимиру Зеленскому «все равно» на переговоры по завершению конфликта. Он также критиковал украинские удары по российским НПЗ, которые, по словам господина Трампа, наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизеля, в том числе в США.