Трамп: Россия справедлива по отношению к Украине

Так господин Трамп ответил на вопрос о потенциальной встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, он согласен провести ее, но не ради Украины, а из-за того, что «Россия ведет себя нормально». «Они сделали далеко не все, что могли бы сделать (в отношении Украины.—"Ъ"), и я это ценю»,— сказал американский президент журналистам.