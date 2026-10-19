Трамп: Россия справедлива по отношению к Украине
Россия ведет себя справедливо по отношению к Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что ценит такое отношение.
Так господин Трамп ответил на вопрос о потенциальной встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, он согласен провести ее, но не ради Украины, а из-за того, что «Россия ведет себя нормально». «Они сделали далеко не все, что могли бы сделать (в отношении Украины.—"Ъ"), и я это ценю»,— сказал американский президент журналистам.
Дональд Трамп добавил, что украинский президент Владимир Зеленский не стремится к тому, чтобы урегулировать конфликт. «Я думаю, он не хочет, чтобы это закончилось»,— добавил он. Кроме того, президент США вновь заявил, что вести переговоры от имени Украины нужно «кому-то другому».