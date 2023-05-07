Евгений Куйвашев провел срочное заседание из-за пожаров в Асбесте

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 7 мая провел в Асбесте заседание оперативного штаба по ликвидации природных пожаров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «У вас четыре крупных пожара. Была проведена эвакуация около 400 жителей из поселка Красноармейского. Сейчас важно решить, какая дополнительная поддержка нужна муниципалитету»,— сказал господин Куйвашев.

Глава региона поручил восстановить водоснабжение города. Напомним, в Асбесте из-за распространения огня произошло обрушение ЛЭП, от которых были запитаны насосные станции Малый Рефт и Восточно-Асбестовское месторождение. Как сообщал местный «Водоканал», без водоснабжения осталось 80% города. Организован подвоз воды в разные части города. «Утром специалистам удалось восстановить подачу энергии, но на заполнение системы требуется несколько часов. Ожидается, что вода появится в кранах до 22:00 7 мая. До полного восстановления в городе поручено остаться главе МинЖКХ Николаю Смирнову»,— сообщили в департаменте.

Уточняется, что в город перебрасывается дополнительная тяжелая техника, Минтранспорта до конца дня перебросит два бульдозера.

После заседания Евгений Куйвашев выехал на места крупных очагов возгорания под Асбестом.

Из-за сильных пожаров в лесах региона с 5 мая ввели режим чрезвычайной ситуации. С 6 мая под запретом посещение лесопарков. До 10 мая в регионе приостановлен сезон весенней охоты. К концу 6 мая в регионе действовало 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тыс. гектаров леса. Количество огнеборцев увеличено до 2,5 тысячи человек, в тушении огня задействовано почти 500 единиц спецтехники. За сутки удалось локализовать 15 возгораний.

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