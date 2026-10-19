В Армении в лесу нашли тело 22-летнего россиянина
Тело 22-летнего гражданина России было найдено в лесу горноклиматического курорта Агверан в Армении. Об этом сообщает армянский портал Shamshyan.
По данным портала, сообщение о найденном теле поступило в полицию города Чаренцаван вечером 18 октября от старшего лесника. Прибывшая на место оперативная группа обнаружила погибшего гражданина РФ Богдана С. повешенным на дереве в лесной зоне курорта Арзакан-Агверан.
Чаренцаванский следственный отдел Следственного комитета Армении инициировал уголовное производство. Судебно-медицинские эксперты устанавливают причину смерти россиянина.