В Армении в лесу нашли тело 22-летнего россиянина

По данным портала, сообщение о найденном теле поступило в полицию города Чаренцаван вечером 18 октября от старшего лесника. Прибывшая на место оперативная группа обнаружила погибшего гражданина РФ Богдана С. повешенным на дереве в лесной зоне курорта Арзакан-Агверан.