Режим ЧС из-за пожаров введен на территории всей Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор из-за пожаров с 7 мая ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона. Обращением к гражданам глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам господина Моора, в тушении пожаров задействован весь личный состав регионального управления МЧС, а также более 1,1 тыс. человек из областной противопожарной службы и сотрудников Авиалесоохраны. Привлечены 130 профессиональных пожарных-десантников из других регионов, пять вертолетов, один самолет Ил-76.

Господин Моор заявил, что в большинстве случаев причинами возгораний являются поджоги, и призвал жителей региона строго соблюдать меры противопожарной безопасности, в том числе отказаться от выходов в лес и организации пикников, не разводить костры на дачных участках.

По данным ГБУ «Авиалесоохраны», к 7 мая в Тюменской области действовало девять пожаров на площади 840 га. Информационный центр правительства 6 мая сообщил, что жителей села Успенка и деревни Речкина Тюменского района эвакуируют в связи с возможной угрозой природных пожаров. 4 мая возник крупный пожар в тюменском селе Успенка. Огонь уничтожил там 13 жилых домов, были эвакуированы 360 человек из социальных учреждений.

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