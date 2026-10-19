Трамп: США не получают от Украины ничего в обмен на разведданные
США делятся с Украиной разведданными, а в обмен на это не получают ничего. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
«Да, мы делимся разведданными... Мы много дали Украине, они нам - ничего»,— отметил господин Трамп. Трансляция велась на YouTube-канале DRM News.
На прошлой неделе на Украине сообщали, что не получали от США данных системы раннего оповещения об ударе баллистикой. Financial Times писала, что Вашингтон мог пригрозить лишить Киев разведданных, если ВСУ продолжат атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Госсекретарь США Марко Рубио позднее говорил, что никакой паузы в отправке разведданных Украине не было.