Путин поручил восстановить лечебно-исправительное учреждение в Сосьве

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил проект восстановления сгоревшего лечебно-исправительного учреждения №23 (ЛИУ №23) в Сосьве (Свердловская область). Владимир Путин одобрил предложение в ходе совещания с членами правительства одобрил проект и поручил реализацию.

В своем предложении господин Чуйченко попросил президента построить на месте сгоревшего ЛИУ №23 современное учреждение площадью 21 тыс. кв. м. на 300 заключенных и количеством сотрудников до 300 человек. Также профиль ЛИУ №23 будет расширен: наркологический, туберкулезный и соматический. Стоимость возведения оценивается в 2,1 млрд руб.

По поручению президента сотрудники ФСИН получат государственные награды за организованную эвакуацию осужденных и служебных собак, сохранность документов и вооружения в полном объеме. По словам Владимира Путина, сотрудники ФСИН исполняли свой долг несмотря на то, что их собственные дома горели.

Пожар в Сосьве начался 25 апреля, ликвидировали его вечером 27 апреля. Площадь возгорания достигла 9 тыс. кв. м. В результате инцидента погибли два человека — пожилые женщина и мужчина. Сгорели свыше 100 домов, жилье потеряли около 600 человек. На восстановление жилья в поселке необходимо 960 млн руб.

Полина Хабарова

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