Огонь привел к делам

В Курганской области возбуждено семь уголовных дел по фактам крупных ландшафтных пожаров. Установлено 46 виновников возгораний, среди которых есть дети. Сотрудники МЧС проводят рейды и другие мероприятия, направленные на стабилизацию пожарной обстановки. На всей территории региона с воскресенья действует режим чрезвычайной ситуации. Число погибших, по данным ТАСС, уже приблизилось к двум десяткам. Власти официально данные о погибших пока не сообщают. Оперативный штаб принял решение о единовременных выплатах семьям жертв возгораний, а также погорельцам, утратившим имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара в селе Юлдус в Курганской области

Фото: Донат Сорокин / ТАСС Последствия пожара в селе Юлдус в Курганской области

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Из семи уголовных дел, возбужденных против виновников пожаров в Курганской области, шесть — по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности), сообщили в главном управлении МЧС по региону. Такие инциденты произошли в поселке Твердыш и деревне Логоушка (Кетовский район), Шумихе, на станции Юхатлы и в деревне Корнилово (Варгашинский район), в СНТ «Дрожжевик» и СТСН «Пищевик» (Курган), а также в Петухово. Еще одно дело заведено по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем) по факту пожара в селе Коровье Мишкинского района.

С 5 апреля, когда в Курганской области ввели особый противопожарный режим, сотрудники МЧС провели 900 рейдов в населенных пунктах и садоводствах. В их ходе составлено 656 протоколов об административных правонарушениях, из которых 84 — за сжигание сухой растительности и мусора, 570 — за неочищенную территорию.

По результатам рассмотрения административных дел назначено 24 штрафа на общую сумму 235 тыс. руб. и одно предупреждение. Семь материалов находятся на рассмотрении, пять переданы в отделы по делам несовершеннолетних.

Ситуация с лесными пожарами в регионе остается крайне тяжелой. На территории всей Курганской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. В Зауралье увеличена группировка сил для борьбы с возгораниями. Для помощи региону направлены аэромобильные группы из Перми, Удмуртии, Башкортостана, военнослужащие учебно-спасательного центра МЧС России из Челябинской области. Общая численность сил и средств составляет около 1 тыс. человек и 250 единиц техники, сообщали в ГУ МЧС.

Количество погибших при пожарах в Курганской области увеличилось до 21, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Еще 13 получили ранения. По данным агентства, больше всего погибших приходится на деревню Юлдус.

Актуальных официальных данных о количестве погибших пока нет.

Губернатор Вадим Шумков сообщил, что по итогам заседания оперативного штаба принято решение выплатить семьям погибших в ЧС единовременно по 1 млн руб. Глава региона поручил «в кратчайшие сроки обеспечить восстановление инфраструктуры, а когда позволит противопожарная ситуация, провести организованный сбор завалов». Дети из семей погорельцев получат путевки в летние загородные лагеря, пожилые люди, получившие назначение врачебной комиссии,— в санатории. Все граждане, утратившие дома, дачи и садовые домики, получат компенсации, размер которых определит отдельное решение правительства, сообщил Вадим Шумков в Telegram-канале.

Губернатор также проинформировал, что часть зарплаты сотрудников регионального правительства перечислят на нужды погорельцев. То же самое рекомендовано сделать сотрудникам администраций муниципальных органов власти. По данным Baza, в Курганской области огнем охвачены более 18 тыс. га территории, всего в регионе бушует 19 пожаров.

Из-за чрезвычайной ситуации и ее последствий в Кургане отменили праздничный салют и парад в День Победы.

«В связи с тем что пожары принесли беду и на них погибли люди, завтрашние мероприятия пройдут в усеченном формате. Будут концертные площадки и иные мероприятия, парада и салюта не будет. Просьба понять нас правильно»,— объявил вчера Вадим Шумков.

В регионе организован сбор помощи погорельцам. Как сообщила пресс-служба областного правительства, желающие помочь вещами, продуктами, бытовыми принадлежностями могут привезти помощь в пункты временного размещения погорельцев, развернутые на базе оздоровительных лагерей «Звездный» и «Островского». Также работают пункты сбора гуманитарной помощи в Кургане, Кетово и Шадринске.

Артур Якушко, Челябинск