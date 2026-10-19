АТОР: российские туристы не откладывают поездки во Францию из-за протестов
Российские туроператоры рассказали «Вестнику АТОР», что их клиенты не откладывают поездки во Францию из-за продолжающихся протестов и не просят досрочно покинуть страну. Демонстрации, по их мнению, серьезно не скажутся на туристическом потоке.
Компании советуют туристам в Париже выходить на прогулки в районы города на левом берегу Сены — это пятый, шестой, седьмой, 13-й и 15-й округа. Там, например, расположена Эйфелева башня.
«Сейчас в Париже уже активно наводят порядок. Лувр сегодня закрыт. Но обзорные экскурсии сегодня состоялись, и все трансферы тоже. Транспортники понимают, как правильно построить маршрут, чтобы без проблем добраться до отелей»,— сказали в PAC Group. Туроператоры также готовы организовать выезды в Версаль, Шантийи и Фонтенбло, а также забронировать отель на одну-две ночи в Долине Луары или Шампань.
17 октября в Париже, как и в десятках городов Франции, прошел очередной этап митингов против государственной бюджетной и образовательной политики. По разным данным, на улицы вышли от 500 тыс. до 800 тыс. человек. В отдельных городах, включая Париж, демонстрации сопровождались погромами, поджогами машин и зданий. Власти сообщали об участившихся случаях мародерства. Только в столице за день задержали свыше 800 человек.
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню поручил местным властям в некоторых районах ввести «локальный» и «частичный» комендантский час. В Париже всеобщий комендантский час правительство вводить не намерено, но не исключает возможность объявления чрезвычайного положения.