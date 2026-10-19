АТОР: российские туристы не откладывают поездки во Францию из-за протестов

«Сейчас в Париже уже активно наводят порядок. Лувр сегодня закрыт. Но обзорные экскурсии сегодня состоялись, и все трансферы тоже. Транспортники понимают, как правильно построить маршрут, чтобы без проблем добраться до отелей»,— сказали в PAC Group. Туроператоры также готовы организовать выезды в Версаль, Шантийи и Фонтенбло, а также забронировать отель на одну-две ночи в Долине Луары или Шампань.