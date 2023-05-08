Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки выросла на 64%

В Свердловской области действуют 64 лесных пожара на площади в 54 тыс. га, что на 64% больше вчерашних показателей, сообщил департамент информационной политики региона. За сутки ликвидировано десять возгораний на площади более 4 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Природные пожары ликвидируют 4,8 тыс. специалистов. Локализовано 16 возгораний. В частности, удалось остановить распространение огня в Асбесте, Артемовском и Алапаевском районах, Верхней Салде, Верхней Пышме и Екатеринбурге.

В Асбесте горят леса на площади 6,5 тыс. га. В Режевском городском округе ликвидируют три природных пожара общей площадью 6,2 тыс. га. Под Верхней Пышмой горят леса на площади 4 тыс. га, один пожар локализован.

Напомним, в лесах региона из-за сильных пожаров режим чрезвычайной ситуации ввели с 5 мая. С 6 мая под запретом находится посещение лесопарков. До 10 мая в регионе приостановлен сезон весенней охоты.

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