Водоснабжение в Асбесте, приостановленное из-за пожаров, восстановлено

В Асбесте (Свердловская область) полностью восстановили водоснабжение, сообщил департамент информационной политики региона. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, к полуночи вода поступила во все дома и объекты города.

Напомним, в Асбесте из-за распространения огня произошло обрушение ЛЭП, от которых были запитаны насосные станции Малый Рефт и Восточно-Асбестовское месторождение. Без водоснабжения осталось 80% города.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 7 мая провел в Асбесте заседание оперативного штаба по ликвидации природных пожаров, из-за которых была проведена эвакуация около 400 жителей из поселка Красноармейского.

В лесах региона из-за сильных пожаров с 5 мая ввели режим чрезвычайной ситуации. С 6 мая под запретом посещение лесопарков. До 10 мая в регионе приостановлен сезон весенней охоты.

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