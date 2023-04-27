Сгоревший поселок застроят новым

Масштабный пожар, практически уничтоживший поселок Сосьва в Свердловской области, потушен. Глава региона Евгений Куйвашев поручил восстановить жилой фонд в поселке за полгода. По факту пожара возбуждены четыре уголовных дела, задержаны двое подозреваемых, в их числе — управляющий местной пилорамы, где, предположительно, началось возгорание.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тушение пожара в Сосьве заняло несколько дней

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Тушение пожара в Сосьве заняло несколько дней

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пожар в поселке Сосьва начался днем 25 апреля возле лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23. По одной из отрабатываемых версий, пожар мог вспыхнуть из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия (пилорамы) опила, рассказал официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться, и к утру 26 апреля охватил около 100 жилых домов.

По данным МЧС, пожар в Сосьве тушили 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолеты. Локализовали огонь 26 апреля на площади 9 тыс. кв.м. Вечером 27 апреля спасатели сообщили, что ликвидировали открытое горение. В пожаре погибли два человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В пострадавшем от огня населенном пункте продолжает круглосуточную работу передвижной пункт территориального ОВД по приему обращений граждан, в том числе по вопросам бесплатного восстановления паспортов, водительских удостоверений и ПТС. Фактов мародерства и нарушений общественного порядка не допущено. Все пострадавшие люди, оставшиеся без крова, расселены у родственников»,— сообщил Валерий Горелых.

Для оценки помощи пострадавшим от пожаров в Сосьву приехали глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Евгений Куйвашев, прервавший свою командировку в Узбекистан. Они встретились с жителями поселка и провели координационное совещание по ликвидации последствий ЧС. «Сейчас полностью проводим оценку всех потерь. Одна из первоочередных задач, конечно, решить вопрос с детьми — на лето будем куда-нибудь отправлять всех. Школьников в лагеря, мам с маленькими детьми устроим в наши учреждения»,— цитирует Евгения Куйвашева 66.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава региона поручил восстановить жилой фонд в течение одного строительного сезона: построить 60-квартирный дом и индивидуальные модульные дома. Глава МЧС отметил, что на каждую семью, пострадавшую от пожаров, сформируют паспорт, в котором будет собрана вся информация о членах семьи, нанесенном пожаром ущербе и конкретных потребностях людей.

Для компенсации ущерба погорельцам из резервного фонда региона будет выделено более 95 млн руб. В пресс-службе МЧС сообщили, что первые денежные выплаты будут направлены адресатам уже 27 апреля. По данным ведомства, пострадавшим направляют гуманитарную помощь, для ее распределения в Сосьве создан сортировочный пункт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев (в центре) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (второй справа) во время общения с жителями поселка

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев (в центре) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (второй справа) во время общения с жителями поселка

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По факту пожара в Сосьве возбуждено уже четыре уголовных дела: по ч.3 ст.219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»), по ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), по ст.293 УК РФ («Халатность») и по ст.168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). Расследование взяла на контроль региональная прокуратура. По данным ведомства, всего в пожаре было уничтожено не менее 116 домов.

Помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков сообщил, что в рамках расследования уголовных дел 27 апреля были задержаны 29-летний управляющий местной пилорамы и 40-летний специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО». «Оба подозреваемых находятся в местном ОВД, где с ними работают оперуполномоченные и следователи СКР»,— уточнил Валерий Горелых. Александр Куренков заявил, что нарушения требований пожарной безопасности в поселке Сосьва были выявлены в начале апреля в ходе выездной внеплановой проверки. Тогда было выдано предписание об их устранении.

Губернатор Евгений Куйвашев в связи с масштабными пожарами ввел на территории региона сначала режим повышенной готовности. На следующий день в Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск начал действовать режим чрезвычайной ситуации.

Катерина Якушева