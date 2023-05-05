Режим ЧС ввели в лесах Свердловской области

В лесах Свердловской области с 5 мая ввели режим чрезвычайной ситуации, возникшей из-за пожаров. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности главы региона Олег Чемезов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как сообщил департамент информационной политики Свердловской области, за прошедшие сутки в регионе ликвидировано 14 природных пожаров на площади более 270 гектаров. К тушению огня в уральских лесах привлечено более 700 человек. Локализованы крупные пожары в Невьянском лесничестве площадью 200 гектаров и Режевском лесничестве площадью 150 гектаров.

Напомним, особый противопожарный режим на территории Свердловской области ввели 15 апреля. Из-за возникновения лесных пожаров с 28 апреля по 5 мая приостановлен сезон весенней охоты. Ограничительные меры с начала пожароопасного сезона нарушили более 900 свердловчан.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте