В тюменском селе горят 13 жилых домов, эвакуированы сотни человек

В селе Успенка (Тюменская область) произошел крупный пожар, огонь распространился на 13 жилых домов, людей эвакуируют из жилищ и социальных учреждений, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС .

Из жилых домов эвакуировали 79 человек, из дома престарелых — 45, а из психо-неврологического диспансера 370 детей. По данным правительства, пожар может перейти на соседние населенные пункты, жителей информируют о возможной эвакуации.

К тушению пожара привлечены 124 человека, 55 единиц техники и два вертолета МИ-8.

Полина Хабарова

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