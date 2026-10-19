Трамп анонсировал освобождение задержанного в России американца
Президент США Дональд Трамп объявил о скором освобождении американского гражданина, задержанного в России. О ком именно идет речь, он не уточнил.
«Давайте посмотрим, что будет. Это произойдет совсем скоро»,— сказал господин Трамп. По его словам, Вашингтон добивался освобождения этого гражданина много лет.
По информации The Wall Street Journal, российская и американская стороны обсуждали освобождение заключенных в России граждан США во время визита в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа. Источники газеты добавляли, что господина Рэтклиффа отправил в Москву на переговоры лично Дональд Трамп.