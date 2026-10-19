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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Мир

Трамп: США не нацелены на ужесточение санкций в отношении России

Президент США Дональд Трамп нацелен продолжать переговоры с Россией по поводу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, ужесточение санкций в отношении Москвы может подорвать процесс.
«Мы ведем переговоры с Путиным по Украине. Так что я не хотел бы спровоцировать провал переговорного процесса»,— ответил Дональд Трамп журналистам на вопрос о том, почему он пока не ввел предусмотренные «законом Грэма» санкции.
Президент США указал, что имеет право ввести санкции в любой момент. «Так что если обстоятельства будут складываться неудачно, я могу сделать это»,— добавил он.
19 сентября Дональд Трамп подписал закон, подготовленный ныне покойным сенатором Линдси Грэмом. Документ предусматривает введение санкций и пошлин в отношении стран, которые покупают российские энергоресурсы. 16 октября президент США подписал указ, которым отменил введение части санкций из «закона Грэма».
Дональд Трамп
Санкции против России
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