Путин выступил с речью на параде Победы: против России развязана война, от участников СВО зависит будущее народа

Президент России Владимир Путин выступил с речью на параде Победы на Красной площади. Он поздравил всех с праздником Победы, после чего сказал, что против России вновь развязана война. По его словам, в одном месте была собрана «неонацистская нечисть» и направлена против РФ, но страна обеспечит свою безопасность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Путин считает, что «цивилизация находится на переломном рубеже» и «против родины развязана настоящая война». «Но мы победим терроризм, защитим жителей Донбасса. Для нас нет недружественных стран, любая идеология превосходства преступна. Но западные глобалистские элиты говорят о своей исключительности, они сеют русофобию, распространяют ценности, которые направлены против того, что делает человека человеком»,— сказал президент.

Он раскритиковал снос памятников советским воинам и заявил о «создании культа нацистов». Как утверждает Владимир Путин, «надругательство над поколением победителей — тоже преступление». «Они собрали сегодня неонацистскую нечисть, они хотят уничтожения РФ, перечеркнуть итоги Второй мировой, задушить любые центры развития. Украинский народ — заложник госпереворота и режима, который находится в руках Запада»,— убежден президент РФ.

Господин Путин при этом утверждает, что «для России нет недружественных народов ни на западе, ни на востоке». «Битвы, решающие для судеб нашей родины, всегда становились священными. Мы гордимся участниками СВО, всеми, кто сражается на передовой. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. От вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа»,— заявил он.

Свою речь он завершил словами: «За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за Победу. Ура!» После зазвучал гимн РФ.

Сегодня отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. На парад Победы приехали лидеры семи стран: президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении. В параде принимают участие в том числе подразделения, задействованные в военной операции на Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».