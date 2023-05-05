Владимир Путин пригласил Эмомали Рахмона на Парад 9 мая в Москве

Президенты России и Таджикистана поговорили по телефону. В ходе разговора Владимир Путин пригласил Эмомали Рахмона в Москву на празднование Дня Победы, сообщила пресс-служба президента Таджикистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Эмомали Рахмон в октябре 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Эмомали Рахмон в октябре 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Главы государств обсудили развитие таджикско-российских отношений, обстановку на границе Таджикистана и Афганистана и график двухсторонних мероприятий на 2023 год. Владимир Путин и Эмомали Рахмон подтвердили готовность сторон к поступательному развитию связей в различных сферах сотрудничества, отметили в пресс-службе.

Господа Путин и Рахмон обменялись поздравлениями по случаю 78-й годовщины Победы. Президент России также пригласил своего таджикского коллегу посетить Москву для участия на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. В пресс-службе президента Таджикистана уточнили «РИА Новости», что Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Душанбе. Решение о поездке в Москву пока не принято.

9 мая на Красной площади состоится торжественный парад в честь Дня Победы. На нем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выступит Владимир Путин. Участие в торжественном мероприятии на Красной площади также примет президент Киргизии Садыр Жапаров.

В 2022 году Владимир Путин не приглашал на День Победы в Москву никого из глав зарубежных государств. Дмитрий Песков тогда объяснил, что «это не юбилейная дата». Эмомали Рахмон был единственным иностранным лидером, кто прибыл в Москву на парад в 2021 году.