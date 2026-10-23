В Евросовете заявили о готовности покрыть две трети запроса Украины на €70 млрд

По данным Rapporteur, ЕС призвал Великобританию, Канаду и Норвегию активнее помочь Украине и выделить дополнительные деньги под новый запрос. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите ЕС, что эти €70 млрд нужны стране на военные нужды в 2027 году. Ранее страны сообщества уже одобрили Киеву кредит на €90 млрд.