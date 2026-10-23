В Евросовете заявили о готовности покрыть две трети запроса Украины на €70 млрд
Кошта: ЕС готов покрыть большую часть из запрашиваемых Украиной €70 млрд
Евросоюз (ЕС) готов взять на себя две трети дополнительных €70 млрд, которые запросила Украина, то есть около €46,7 млрд. Об этом в интервью Rapporteur заявил председатель Евросовета Антониу Кошта. По его оценке, решение может быть принято в ноябре.
По словам господина Кошты, участники последнего заседания Евросовета условились обеспечить дополнительные нужды Украины и поручили Еврокомиссии подготовить конкретные решения. Если договориться на внеочередной встрече 26-27 ноября не удастся, вопрос вынесут на заседание 17-18 декабря.
По данным Rapporteur, ЕС призвал Великобританию, Канаду и Норвегию активнее помочь Украине и выделить дополнительные деньги под новый запрос. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите ЕС, что эти €70 млрд нужны стране на военные нужды в 2027 году. Ранее страны сообщества уже одобрили Киеву кредит на €90 млрд.