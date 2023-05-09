Президент Туркмении прибыл в Москву по случаю Дня Победы

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву на парад Победы, сообщили в посольстве республики в РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее пригласил его в российскую столицу во время телефонного разговора.
«Подтверждаем, президент прибыл в Москву для участия в параде Победы»,— сообщили ТАСС в посольстве Туркмении в РФ.
Парад Победы в Москве, как ожидается, посетят президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.