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Коммерсантъ FM
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Президент Туркмении прибыл в Москву по случаю Дня Победы

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву на парад Победы, сообщили в посольстве республики в РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее пригласил его в российскую столицу во время телефонного разговора.

«Подтверждаем, президент прибыл в Москву для участия в параде Победы»,— сообщили ТАСС в посольстве Туркмении в РФ.

Парад Победы в Москве, как ожидается, посетят президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.

Лусине Баласян

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