«Ирисы» Моне продали за рекордные для Франции €50 млн

Перед торгами картину оценивали в €22-30 млн. В сентябре Sotheby's назвал эту оценку самой высокой для живописи на французских аукционах. Публике полотно высотой 1,6 м и шириной 1,8 м показали впервые. Оно не покидало парижский особняк семьи Шлюмберже, и знали его только по черно-белой фотографии.