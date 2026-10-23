«Ирисы» Моне продали за рекордные для Франции €50 млн
Картину французского художника Клода Моне «Ирисы» продали на торгах Sotheby's в Париже. С учетом комиссии покупатель заплатил €50 млн. По данным аукционного дома, ни одно произведение искусства во Франции не стоило на аукционе дороже, передает BFMTV.
Перед торгами картину оценивали в €22-30 млн. В сентябре Sotheby's назвал эту оценку самой высокой для живописи на французских аукционах. Публике полотно высотой 1,6 м и шириной 1,8 м показали впервые. Оно не покидало парижский особняк семьи Шлюмберже, и знали его только по черно-белой фотографии.
Картину купила у родственников художника Жанна Шлюмберже (1889–1983), рассказал содиректор департамента модерна и современного искусства Sotheby's France Тома Бомпар. Он назвал госпожу Шлюмберже блестящим коллекционером.
В тот же день торги провел британский Christie's. Вместе с Sotheby's он входит в число двух крупнейших аукционных домов мира. Christie's продал 26 работ на €41,6 млн с учетом комиссии. Пейзаж Клода Моне «Край скал в Пурвиле» ушел за €12,7 млн, его «Три горшка с тюльпанами» — за €3,1 млн.