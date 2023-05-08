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Коммерсантъ FM
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Пашинян приедет в Москву на День Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 8 мая, отправится в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Завтра, 9 мая, господин Пашинян примет участие в мероприятиях в честь Дня Победы, сообщила его пресс-служба.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На парад Победы в Москву также прибудет президент Киргизии Садыр Жапаров. Кроме него господин Путин приглашал на парад президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.

О подготовке к парадам на 9 Мая — в материале «Ъ» «Парад, смирно!».

Лаура Кеффер

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