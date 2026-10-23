Двоих россиян осудили условно за попытку контрабанды 135 предметов древности

Сотрудники ФСБ задержали злоумышленников в августе 2024 года. Они пытались сдать в почтовые отделения Тамбова посылки для отправки в европейские страны. Внутри были вещи, относящиеся к средневековой культуре Северо-Восточной Руси и Западного Кавказа. Их общую стоимость эксперты оценили примерно в 1 млн руб. «По оценке экспертов, указанные предметы составляют историческую, культурную и научную ценность и не подлежат к вывозу из России»,— следует из пресс-релиза спецслужбы.