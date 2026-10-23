Двоих россиян осудили условно за попытку контрабанды 135 предметов древности
Двое жителей Тамбовской области получили по пять лет и шесть месяцев лишения свободы условно за попытку переправить в Великобританию и Францию 135 средневековых предметов. Каждому установлен испытательный срок в три года и шесть месяцев. Приговор Ленинского районного суда Тамбова вступил в законную силу, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Сотрудники ФСБ задержали злоумышленников в августе 2024 года. Они пытались сдать в почтовые отделения Тамбова посылки для отправки в европейские страны. Внутри были вещи, относящиеся к средневековой культуре Северо-Восточной Руси и Западного Кавказа. Их общую стоимость эксперты оценили примерно в 1 млн руб. «По оценке экспертов, указанные предметы составляют историческую, культурную и научную ценность и не подлежат к вывозу из России»,— следует из пресс-релиза спецслужбы.
Осужденные, по данным ведомства, — Б. Ширин 1975 года рождения и В. Судаков 1979 года рождения. Дело расследовало следственное отделение УФСБ по Тамбовской области по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 226.1 УК (покушение на контрабанду культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору). Изъятые находки суд передал управлению Минкульта России по Центральному федеральному округу. Ведомство решит, включать ли их в фонд музеев страны.