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Коммерсантъ FM
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Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Александра Лукашенко.

«Первый с рабочим визитом в Москве»,— говорится в сообщении «Пул Первого». Также сообщается, что по прибытии у Александра Лукашенко состоялся краткий разговор с белорусским послом в России Дмитрием Крутым и госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

Примет ли Александр Лукашенко участие в московском параде Победы 9 мая, официально не сообщается. Агентство ТАСС утверждает, что белорусский президент «примет участие в праздновании Дня Победы в Москве».

На парад Победы в Москве должны приехать президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, президент Владимир Путин пригласил на парад лидера Таджикистана Эмомали Рахмона и лидера Туркмении Сердара Бердымухамедова.

Анастасия Ларина

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