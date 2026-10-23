NHK: в аэропорту японского Тюбу загорелся украинский грузовой самолет Ан-124
Украинский грузовой самолет Ан-124 «Руслан» загорелся во время посадки в аэропорту японского региона Тюбу. Воздушная гавань приостанавливала работу на 15 минут. Власти страны начали расследование, передает NHK.
По данным специализированного портала FL360aero, самолет принадлежит авиакомпании Antonov Airlines. Какие грузы он перевозил, не уточняется.
Похожий инцидент с украинским самолетом произошел в аэропорту немецкого Лейпциг/Галле ночью 5 августа. Тогда рядом с судном той же авиакомпании обнаружили начиненный взрывчаткой БПЛА. Власти Германии считают Россию причастной к запуску дрона. Однако спецслужбы НАТО доказать этого не смогли.