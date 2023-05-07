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Коммерсантъ FM
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Президент Киргизии Жапаров прилетел в Москву

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл с визитом в Москву, сообщила его пресс-служба. В рамках визита господин Жапаров проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, а также 9 мая посетит Парад Победы на Красной площади.

Борт президента приземлился в московском международном аэропорту Внуково-2. Садыра Жапарова встретил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

В пресс-службе киргизского президента заявили, что на флагштоках в аэропорту были вывешены флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул. Также прозвучали государственные гимны Киргизии и России.

Ожидается, что Владимир Путин и Садыр Жапаров обсудят перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества России и Киргизии, а также вопросы двусторонней и многосторонней повестки. Кроме этого, господин Жапаров в ходе поездки проведет встречи «с другими официальными лицами» (с кем именно, не уточняется) и посетит Парад Победы в Москве 9 мая в качестве почетного гостя.

По данным «Ведомостей», Садыр Жапаров будет единственным иностранным лидером на праздновании Дня Победы в Москве. Также приглашение стать гостем Парада Победы получал от Владимира Путина и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, однако он пока не ответил на него согласием.

Александр Кислов

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