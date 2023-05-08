Президент Узбекистана Мирзиёев примет участие в мероприятиях в честь Дня Победы в Москве

Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в Россию у с рабочим визитом и примет участие в праздновании Дня Победы в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря президента Шерзода Асадова.

«В соответствии с программой пребывания глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне»,— сообщает господин Асадов.

В мероприятиях также планируется участие лидеров Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана, сообщает узбекистанская сторона.

В 2022 году парад на Красной площади продлился час, на него не приглашали лидеров других стран.

Мария Федотова