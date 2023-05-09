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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 440-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 9 мая

Глава Еврокомиссии приехала в Киев. По данным источников Associated Press и Reuters, сегодня США могут объявить новый пакет военной помощи Украине на $1,2 млрд. Село Курковичи в Брянской области попало под обстрел. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:54. Парад на Красной площади завершился прохождением колонны военной техники, воздушная часть в этом году отменена.

10:37. В Киеве в третий раз за утро прозвучали взрывы — издание Klymenko Time.

10:33. Путин, завершая свое выступление: за Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за Победу, ура!

10:25. Путин: мы гордимся участниками специальной военной операции, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа.

10:21. Владимир Путин выступает на параде Победы в Москве. Он заявил, что Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада.

10:18. Генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью газете El Pais: переговоры о мире на Украине сейчас невозможны, так как jбе стороны убеждены, что могут победить.

10:13. Мэр Киева Кличко сообщил, что в Голосеевском районе города на частный двор упал обломок ракеты, пострадавших и повреждений нет.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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10:11. Ночью по всей Украине действовала воздушная тревога — ресурс по оповещению. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил об «очень сильном взрыве» в Киеве.

10:10. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, во время визита она планирует встретиться с Владимиром Зеленским.

10:09. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле Курковичей в Стародубском муниципальном округе. По его словам, один из снарядов упал недалеко от детского сада, другой повредил спортивную площадку.

10:07. По данным источников Associated Press и Reuters, сегодня США могут объявить новый пакет военной помощи Украине на $1,2 млрд.

10:06. Город Шебекино Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор Гладков в своем Telegram-канале, снаряд упал между двумя многоквартирными домами.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 439-й

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