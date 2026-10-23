«Спрос на новые мощности может сформироваться раньше, чем условия для их развертывания»

Вместе с тем дальнейшее развитие рынка может сдерживаться не столько спросом на серверы, сколько доступностью инфраструктуры ЦОД и электроэнергии. Оборудование можно приобрести заранее, однако для его размещения и эксплуатации необходимы соответствующие площади и энергомощности. Также значительно наращивать закупки могут себе позволить преимущественно крупные игроки, которые формируют основную часть спроса на российском рынке. Вместе с тем у нас нет оснований полагать, что компании будут приобретать оборудование впрок без конкретных планов его использования. Такие закупки могут быть связаны с созданием катастрофоустойчивой инфраструктуры или расширением существующих мощностей по мере роста потребностей бизнеса.