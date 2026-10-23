«Спрос на новые мощности может сформироваться раньше, чем условия для их развертывания»
Директор по серверным продуктам YADRO Михаил Михеев о способах снижения рисков для ЦОД
Если работа облачной инфраструктуры оказывается затронута внешними факторами, у заказчика есть два основных варианта: перенести сервисы к другому провайдеру или развернуть их на собственных мощностях. В первом случае компания продолжает пользоваться облачными услугами. Переход же на собственную инфраструктуру (on-prem) в краткосрочной перспективе затруднен. Ее создание требует времени и предполагает реализацию продолжительного проекта — от инженерной подготовки площадки до развертывания ИТ-инфраструктуры.
В долгосрочной перспективе мы ожидаем рост спроса на on-prem, прежде всего со стороны компаний, уже располагающих собственной инфраструктурой. Риски, проявившиеся для ЦОД, в которых размещены облачные мощности, в равной степени актуальны и для корпоративных дата-центров. Один из основных способов их снижения — создание резервной инфраструктуры и дополнительных площадок.
Таким образом, рост спроса на on-prem необязательно будет связан с переходом компаний из облаков на собственную инфраструктуру. Скорее у облачных провайдеров появится дополнительный стимул повышать катастрофоустойчивость своей инфраструктуры за счет ее распределения по большему числу ЦОД. Поэтому спрос на оборудование может увеличиваться одновременно со стороны владельцев собственной инфраструктуры и поставщиков облачных услуг.
Возможности компаний по развертыванию собственной инфраструктуры во многом определяются доступными ресурсами. Реализация таких проектов зависит от наличия квалифицированных специалистов для эксплуатации ЦОД, подходящих площадей, электроэнергии и каналов связи, а также сроков поставки оборудования.
Спрос на новые мощности может сформироваться раньше, чем появятся условия для их развертывания.
Одним из решений в таких условиях может стать контейнерный ЦОД BOREY разработки YADRO. Это готовый дата-центр в стандартном транспортном контейнере, который можно разместить практически на любой площадке.
Отдельного внимания заслуживает возможное увеличение поставок оборудования на фоне опережающих закупок. Здесь важно различать устойчивый рост спроса и его перераспределение во времени. Закупки впрок могут временно увеличить объемы поставок за счет заказов, изначально запланированных на более поздние периоды.
Мотивы опережающих закупок могут различаться. Среди них — опасения дефицита оборудования и увеличения сроков поставок, ожидания роста цен, санкционные риски. Эти факторы различаются по устойчивости и неодинаково влияют на отдельные сегменты рынка. Например, ИИ-инфраструктура, причем не только серверная, сильнее подвержена рискам ограничения поставок.
Вместе с тем дальнейшее развитие рынка может сдерживаться не столько спросом на серверы, сколько доступностью инфраструктуры ЦОД и электроэнергии. Оборудование можно приобрести заранее, однако для его размещения и эксплуатации необходимы соответствующие площади и энергомощности. Также значительно наращивать закупки могут себе позволить преимущественно крупные игроки, которые формируют основную часть спроса на российском рынке. Вместе с тем у нас нет оснований полагать, что компании будут приобретать оборудование впрок без конкретных планов его использования. Такие закупки могут быть связаны с созданием катастрофоустойчивой инфраструктуры или расширением существующих мощностей по мере роста потребностей бизнеса.
Газета «Коммерсантъ» №197от 23.10.2026, стр. 10