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Коммерсантъ FM
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Президент Казахстана прилетит в Москву на парад Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Россию 8–9 мая. В рамках поездки он примет участие в параде Победы. Господин Токаев также посетит Ржевский мемориал в Тверской области и братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Об этом сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Парад Победы в Москве также посетят президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Помимо них президент РФ Владимир Путин пригласил на мероприятие президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.

О подготовке к парадам — в материале «Ъ» «Парад, смирно!».

Лаура Кеффер

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