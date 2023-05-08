Президент Казахстана прилетит в Москву на парад Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Россию 8–9 мая. В рамках поездки он примет участие в параде Победы. Господин Токаев также посетит Ржевский мемориал в Тверской области и братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Об этом сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Парад Победы в Москве также посетят президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Помимо них президент РФ Владимир Путин пригласил на мероприятие президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.

О подготовке к парадам — в материале «Ъ» «Парад, смирно!».

Лаура Кеффер