В Москве начался парад Победы

В Москве на Красной площади начался традиционный парад Победы. В этом году отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. На сегодняшнюю церемонию приехали лидеры семи стран: президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Парадом командует главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он говорил, что в параде задействуют более 10 тыс. человек и свыше 120 единиц вооружения и военной техники. Кроме того, в параде принимают участие в том числе подразделения, задействованные в военной операции на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что после парада планируется совместное возложение иностранными гостями венков к Могиле Неизвестного Солдата, после чего у глав государств пройдет неформальный завтрак с российским президентом. Кремль также обещал принять «необходимые меры» для обеспечения безопасности на параде.

В 2022 году парад на Красной площади продлился час. Лидеров других стран на него не приглашали.