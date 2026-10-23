Российская армия ударила «Геранями» по вертолету Ми-24 и ЗРК NASAMS на Украине
Российские военнослужащие атаковали зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS и радиолокационную станцию (РЛС) П-18 «Малахит» в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, под удар российских войск попали вертолет Ми-24 на стоянке, склад военного имущества и производственное здание одного из промпредприятий Украины, указано в сообщении ведомства. По данным Минобороны, при атаке применялись ударные БПЛА «Герань».