За ночь над Россией сбили 443 беспилотника

По данным ведомства, дроны уничтожили над Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской и Московской областями. Также атаку БПЛА отразили в Пермском и Краснодарском краях. Под удар попали Татарстан, Удмуртия, Крым, акватория Черного и Азовского морей, следует из пресс-релиза.