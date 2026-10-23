За ночь над Россией сбили 443 беспилотника
Силы ПВО прошедшей ночью сбили 443 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Атаке подверглись приграничные регионы, Центральная Россия и юг страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, дроны уничтожили над Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской и Московской областями. Также атаку БПЛА отразили в Пермском и Краснодарском краях. Под удар попали Татарстан, Удмуртия, Крым, акватория Черного и Азовского морей, следует из пресс-релиза.