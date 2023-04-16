«Восстановление отработанных компонентов»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Арбитражный суд Нижегородской области отменил арест долей Volkswagen и Skoda в «Фольксваген Груп Рус». Завод «Москвич» пообещал представить полностью российский электромобиль через два года. АвтоВАЗ начнет выпускать на бывшем заводе Nissan кроссовер Lada X-Cross 5 — модель, полностью идентичную FAW Bestune T77. Компания «Автотор» начала сборку автомобилей SWM. Продажи шин в первом квартале 2023 года упали на 16% в количественном выражении, но сразу на 42% в денежном. Российский гонщик Даниил Квят стал пилотом заводской команды Lamborghini.

День 415-й. 14 апреля. Пятница

14.04.2023 15:00

Компания «Автотор» в рамках сотрудничества с компанией Shineray на заводе в Калининграде начала сборку автомобилей SWM.

День 414-й. 13 апреля. Четверг

13.04.2023 20:16

Арбитражный суд Нижегородской области отменил арест долей Volkswagen и Skoda в ООО «Фольксваген Груп Рус».

Представитель Volkswagen Ирина Лихачева заявила суду об отсутствии у ГАЗа доказательств подготовки активов VW к продаже. При этом ГАЗ, по словам госпожи Лихачевой, ведет себя некорректно, публикуя в СМИ заявления рабочих, требующих компенсаций от ухода VW из России, и наносит тем самым репутационный ущерб германскому автоконцерну.

Представитель ГАЗа Денис Голубев, в свою очередь, подчеркнул, что информация о готовящейся продаже завода VW в Калуге широко освещается в ведущих деловых СМИ.

13.04.2023 14:05

Компания Omoda представит на российском рынке новый бренд — до конца 2023 года в России дебютирует марка Jaecoo.

13.04.2023 13:17

Завод «Москвич» пообещал представить полностью российский электромобиль через два года. Эксперты считают такие планы слишком амбициозными. По словам гендиректора предприятия Дмитрия Пронина, разрабатывать машину будут на собственной платформе. Электродвигатель, батареи и редуктор обещают сделать отечественными. Завод стремится к 100% локализации компонентов, подчеркнул Пронин.

Власти Москвы уверяют, что видят спрос на электрокары, в перспективе они выгоднее, чем машины с двигателем внутреннего сгорания. Правда, продажи «Москвича 3е» пока скромные — за декабрь и январь было продано всего пять машин.

13.04.2023 10:42

Минпромторг определил перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб., на которые в 2023 году распространяется увеличенный транспортный налог. В список включены 449 моделей автомобилей: 275 моделей стоимостью от 10 млн до 15 млн и 174 модели дороже 15 млн руб. В перечень вошли автомобили люксовых марок Jaguar, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Porsche и Ferrari. Наряду с ними налогом будут облагаться некоторые модификации Audi и BMW, российский Aurus.

13.04.2023 10:29

Российский гонщик Даниил Квят стал пилотом заводской команды Lamborghini — в 2024 году спортсмен будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC и американской серии IMSA SportsCar Championship в составе итальянской команды Lamborghini Iron Lynx.

День 413-й. 12 апреля. Среда

12.04.2023 21:56

Аварийность на дорогах и число погибших в ДТП с начала года выросли почти на 3%, следует из данных Госавтоинспекции. Негативный тренд наблюдается в 45 регионах России, причем в некоторых аварийность выросла в 1,5–2 раза. Эксперты констатируют ухудшение морально-психологического состояния водителей: во время кризисов они становятся более нервными и рассеянными, в результате чего чаще попадают в ДТП. Другой причиной может стать перегруженность дорог транспортом из-за изменений логистики.

12.04.2023 19:18

АвтоВАЗ начнет выпускать на бывшем заводе Nissan кроссовер Lada X-Cross 5 — модель, полностью идентичную FAW Bestune T77, представили дилерам. Оригинальный китайский автомобиль все еще доступен у дилеров, Цены на Bestune T77 стартуют почти с 2,2 млн руб., во сколько обойдется Lada — неизвестно.

12.04.2023 16:02

На имя председателя правительства России Михаила Мишустина было отправлено письмо от депутатов четырех комитетов Госдумы. В нем речь идет о развитии в стране целой новой индустрии — «промышленного восстановления отработанных автомобильных компонентов». Именно она, по мнению авторов письма, должна способствовать «спасению автомобилей от массового выхода из строя на фоне антироссийских санкций». Поддерживает эту инициативу и Российский союз автостраховщиков. Бизнес по восстановлению самых разных автомобильных деталей в стране давно уже существует, авторы письма предлагают эту кустарщину превратить в индустрию.

12.04.2023 14:02

Компания Great Wall начала продажу внедорожника Tank 500 на российском рынке.

12.04.2023 12:57

Китайские автомобили первыми отреагировали на снижение стоимости национальной валюты. Официальные дилеры подняли цены от 2% до 4%. При этом юань за последний месяц укрепился на 20%. А вот автопарк, ввезенный в Россию по параллельному импорту, может подорожать куда заметнее. Пока автосалоны только планируют переписать цены, но логистические компании уже заявили о повышении прайсов.

12.04.2023 11:36

Арбитражный суд Нижегородской области отказал Горьковскому автозаводу в аресте активов «Фольксваген акциенгезельшафт» на 28,4 млрд руб.

12.04.2023 13:11

«Сегодня сразу несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ. К сожалению, есть один пострадавший мирный житель в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Мужчина проезжал в своем автомобиле, когда начали взрываться снаряды»,— сообщил губернатор Белгородской области.

12.04.2023 03:36

В июле-августе 2023 года планируется запуск серийного производства автомобилей «Москвич-6». Старт продаж ожидается в сентябре. Об этом сообщил гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин. «Недавно мы показали, как будет выглядеть первый седан в нашей линейке — "Москвич-6". Мы начнем его производить в июле-августе этого года, а старт продаж планируем на сентябрь»,— сказал господин Пронин. Он напомнил, что в 2023 году планируется запуск еще одного среднеразмерного кроссовера. По его словам, модель покажут «в каком-то обозримом будущем».

12.04.2023 00:00

Российский рынок грузовиков в первом квартале вырос более чем на 20%. Лидерство сохраняет КамАЗ, но его доля снизилась с 40% до 25%. Остальные места в топ-5 заняли марки из Китая.

День 412-й. 11 апреля. Вторник

11.04.2023 14:27

Компания Chery представила на российском рынке новый седан S5, который выйдет в продажу фирменным брендом Omoda. Автомобиль известен на китайском рынке как Chery Arrizo 5 Plus.

День 411-й. 10 апреля. Понедельник

10.04.2023 21:42

Правительство рассмотрит дополнительное субсидирование продаж российских седельных тягачей. Речь идет фактически об их льготном лизинг. Программа лизинга автомобилей, включая тягачи, на 2 млрд руб. и так действует, отмечают в Минпромторге, говоря об осуществленных выдачах техники на 1,3 млрд. Но, как указывают в отрасли, на практике лимиты, выделенные лизингодателям, уже исчерпаны или забронированы под конкретные сделки. В то же время часть собеседников “Ъ” говорит о необходимости возобновить программу для всей коммерческой техники.

10.04.2023 20:44

Международный сервис такси inDrive сменил юридический адрес. Компания передала основное российское юрлицо «Центр разработки программного обеспечения» в собственность казахстанской структуре «Индэлс», под таким названием сервис намерен работать в странах СНГ и сейчас активно ищет сотрудников. Особенность inDrive в том, что клиент договаривается о стоимости поездки напрямую с водителем.

10.04.2023 14:53

ГАЗ подал второй иск к Volkswagen. В Арбитражный суд Нижегородской области поступило исковое заявление от Горьковского автозавода о взыскании с «Фольксваген акциенгезельшафт» 28,4 млрд руб. Из картотеки суда следует, что иск был подан 7 апреля. Суть претензий не уточняется. Дата заседания по делу не назначена.

10.04.2023 00:48

Продажи шин в первом квартале 2023 года упали на 16% в количественном выражении, но сразу на 42% в денежном. Российские автовладельцы стали чаще выбирать более бюджетные предложения. Кроме того, в марте 2022 года на рынке был ажиотаж из-за опасений дефицита шин на фоне массовой приостановки отгрузок продукции иностранными марками, что создало высокую базу для сравнения. Впрочем, однозначно говорить о падении спроса еще рано и справедливо оценить его можно будет только летом.

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